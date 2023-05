Tablet Android 5G con custodia, tastiera, penna e mouse a 109€

Ottimo come idea regalo o se stai cercando un compagno di lavoro, scuola e intrattenimento. Su Amazon acquisti questo Tablet Android 5G a soli 109,99 euro, invece di 159,99 euro. Si tratta di uno di quei prodotti furbi perché in offerta è davvero un affare. Infatti inclusi nella confezione trovi una pratica custodia su misura, una comoda penna, la tastiera, il mouse e un paio di auricolari.

In pratica acquisti un tablet, ma ti ritrovi – all’occorrenza – un notebook tra le mani. Dotato di tecnologia 5G, inserendo una SIM dati navighi online anche lontano da un accesso WiFi. Insomma, con pochi euro ti assicuri un dispositivo estremamente versatile e utilissimo. La disponibilità è immediata e se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita.

Tablet Android 5G: il full optional low cost

Il Tablet Android Jusyea è un’ottima soluzione per chi cerca un dispositivo portatile, versatile e connesso. Amazon te lo propone nella versione full optional con penna, tastiera, mouse, auricolari e cover. In questo modo non dovrai andare in cerca di questi prodotti per acquistarli singolarmente a parte. Il display intelligente è da 10 pollici. La batteria da 8000 mAh garantisce una lunga durata. I due speaker regalano un suono perfetto. La connessione Bluetooth 5.0 ti permette di connettere i tuoi auricolari.

Mettilo nel carrello a soli 109,99 euro, anziché 159,99 euro. Questa super offerta è un’esclusiva per i soli clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.