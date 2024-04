Tablet Android DOOGEE a 59€: l'offerta è a tempo

Oggi in sconto a soli 59 euro, il tablet DOOGEE U9 è in offerta su Amazon al suo prezzo minimo storico. Gli accorgimenti adottati dallo schermo per non affaticare la vista lo rendono adatto anche ai più piccoli. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi.

DOOGEE U9 a soli 59 euro: un affare da 10 pollici

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione: display da 10,1 pollici con pannello IPS e risoluzione HD, processore quad core Rockchip RK3562, 7 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB con microSD, fotocamere da 5 megapixel (posteriore) e da 2 megapixel (anteriore), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, jack audio per le cuffie e batteria da 5.060 mAh con autonomia elevata e supporto alla ricarica rapida via USB-C. Per tutti gli altri dettagli, consulta la descrizione completa.

Il tablet DOOGEE U9 al prezzo minimo storico di soli 59 euro è un affare da cogliere al volo per chi cerca un modello da dedicare allo streaming, alla navigazione e più in generale all’intrattenimento multimediale. Il forte sconto sul listino è applicato in automatico da Amazon. La colorazione è Viola, quella visibile qui sotto.

Se decidi di effettuare subito l’ordine sarà consegnato direttamente a casa tua già entro domani, con spedizione gratuita gestita dalla rete logistica di Amazon. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo per non lasciarsi sfuggire l’occasione.