Ecco due tablet Android in sconto a meno di 100€

Chi è alla ricerca di un tablet Android economico, da destinare a navigazione, download app e giochi, navigazione e streaming audio/video, è nel posto giusto: qui è dove segnaliamo due modelli in sconto, uno dei quali al prezzo finale di soli 78 euro. Passiamo in rassegna le loro caratteristiche, per capire qual è il più adatto alle proprie esigenze.

I tablet Android economici di TOSCIDO e YOTOPT

Partiamo dal modello di TOSCIDO in vendita oggi a soli 91,99 euro grazie a un coupon sconto da attivare. Ha un display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD, processore octa core, Wi-Fi, Bluetooth, supporto alla connettività in movimento 4G-LTE, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB espandibile con microSD fino a 512 GB e autonomia elevata. In dotazione la custodia. Ulteriori dettagli nella scheda del prodotto.

L’altro, quello del marchio YOTOPT, è invece proposto a soli 78,48 euro. Anche in questo caso lo schermo è da 10 pollici, può accogliere fino a due SIM, ha fotocamere da 5 e 2 megapixel, processore quad core MediaTek, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, sintonizzatore FM e batteria da 6.000 mAh. Altre informazioni sono consultabili nella descrizione completa.

In entrambi i casi c’è la spedizione gratuita e immediata con la consegna a domicilio in un solo giorno: se li ordini subito entro domani saranno a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.