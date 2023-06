Tablet Android economico da regalare? Ti bastano 67€ (offerta Amazon)

Il tablet Pritom Tronpad M10 è un dispositivo economico ma capace di offrirti prestazioni soddisfacenti, specie se vuoi usarlo per delle piccole esigenze di produttività o intrattenimento.

Se non vuoi spendere troppo per un device di questo genere non perdere questa occasione su Amazon: il tablet è disponibile a soli 67,99 euro con spedizione gratuita e consegna immediata.

Tablet Android economico: quello che sa fare ti sorprenderà

Questo tablet ha tutto quello che ti serve per navigare, guardare video, giocare e lavorare: il sistema operativo Android, 2 GB di RAM, 32 GB di ROM espandibili fino a 512 GB con una scheda micro SD, un processore quad core a 64 bit da 1,5 GHz che garantisce velocità e risparmio energetico.

La scocca ospita uno schermo HD IPS da 10,1 pollici con una risoluzione di 1280 x 800 pixel, mentre al suo interno trova posto una batteria da 5000 mAh che offre fino a 8 ore di autonomia. Da non dimenticare infine la doppia fotocamera da 2 MP frontale e 8 MP posteriore e il Bluetooth per collegare accessori wireless.

Il tablet Pritom Tronpad M10 è compatibile con migliaia di app che puoi scaricare dal Google Play Store e ti offre un’esperienza fluida e divertente. Inoltre, ha un design elegante e leggero, pesa solo 800 grammi e ha uno spessore di 9,5 mm.

Acquista ora il tablet Pritom Tronpad M10 a soli 67,99 euro su Amazon e approfitta di questa grandissima occasione. Potrai riceverlo a casa già domani.

