Tablet Android in offerta: un AFFARE a 99 euro

Il tablet Android Teclast P40S è disponibile con uno sconto del 23%, al prezzo imperdibile di 99,99 euro invece di 129,99. Grazie al coupon sconto Amazon da spuntare in pagina, puoi approfittare di questa occasione per portare a casa un dispositivo di alta qualità a un prezzo conveniente.

Tablet Android a 99 euro: un’offerta imperdibile

Dotato di Android 12, il Teclast P40S offre un’esperienza fluida e veloce. Oltre alle prestazioni migliorate, il sistema garantisce un maggiore controllo sulla privacy e sui dati, garantendo la sicurezza delle tue informazioni personali.

Il tablet è alimentato dal processore octa-core MT8183, che raggiunge una velocità di 2.0 GHz. Questo processore offre prestazioni eccezionali sia per il lavoro che per il tempo libero, rendendo il multitasking e l’esecuzione di applicazioni fluide e senza intoppi. La GPU Mali-G72 e il sensore giroscopico contribuiscono ulteriormente alle prestazioni superiori di questo dispositivo.

Con 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, il Teclast P40S offre ampio spazio per archiviare i tuoi file, app e giochi preferiti. Inoltre, puoi espandere ulteriormente la memoria utilizzando una scheda micro SD fino a 1 TB. Questo ti consente di godere di un’esperienza multitasking senza problemi e di avere tutto ciò di cui hai bisogno sempre a portata di mano.

Il display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 IPS HD offre colori vibranti e dettagli nitidi. La tecnologia T-color migliorata contribuisce a rendere l’esperienza visiva ancora più coinvolgente. Nonostante la sua potenza, il tablet rimane leggero e comodo da utilizzare grazie al suo corpo semi-metallico.

Se sei appassionato di fotografia, sarai entusiasta di scoprire la fotocamera da 13 MP sul retro e la fotocamera da 5 MP sul fronte del tablet. Potrai catturare i tuoi momenti preziosi e condividerli con i tuoi amici tramite chat video. Inoltre, gli altoparlanti a doppia fotocamera con chip di amplificazione intelligente garantiscono un’esperienza audio coinvolgente.

La connettività di questo tablet è completa e moderna, con supporto per 5G WiFi e Bluetooth 5.0. Puoi navigare in rete, collegarti ai tuoi dispositivi e condividere facilmente contenuti. La batteria da 6000 mAh offre un’autonomia eccezionale, permettendoti di utilizzare il tablet per la lettura e la navigazione per un lungo periodo di tempo senza doverti preoccupare di ricaricare frequentemente.

Il tablet Android Teclast P40S è un affare che non puoi lasciarti sfuggire. Grazie al coupon sconto su Amazon, puoi acquistarlo a soli 99,99 euro anziché 129,99. Con prestazioni potenti, ampio spazio di archiviazione, display di alta qualità e molte altre funzionalità, questo tablet è un compagno ideale per il lavoro e il tempo libero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.