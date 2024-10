Tablet Android Lenovo al MINIMO STORICO: display 3K, audio JBL

Amazon ha fatto scendere al suo prezzo minimo storico il tablet Lenovo Tab P12, pensato per chi non accetta compromessi in termini di qualità del pannello. Approfitta dello sconto applicato in automatico (non servono coupon) e mettilo nel carrello con un forte risparmio. Il caricabatterie e il pennino Pen Plus sono inclusi nella confezione.

Le caratteristiche del tablet Lenovo Tab P12

Ha in dotazione il sistema operativo Android con accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni. Tra i punti di forza c’è sicuramente il display 3K da 12,7 pollici che unisce una diagonale generosa (perfetta per streaming e multitasking) a una risoluzione molto elevata (2944×1840 pixel). Ci sono poi il processore octa core MediaTek Dimensity 7050 affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), quattro altoparlanti JBL con Dolby Atmos per un comparto audio da top di gamma, i moduli Wi-Fi e Bluetooth, la fotocamera frontale e quella posteriore con flash LED. Infine, la batteria da 10.200 mAh assicura un’autonomia senza compromessi. Per tutti gli altri dettagli in merito alle specifiche tecniche e alle funzionalità supportate, visita la pagina dedicata.

Il tablet Lenovo Tab P12 può essere tuo al prezzo minimo storico di 349 euro, con lo sconto applicato in automatico. È in offerta anche la versione con 256 GB, per chi ha bisogno di più spazio in cui salvare i contenuti: la puoi acquistare a 399 euro.

Con l’ordine immediato arriverà a casa tua già entro domani con vendita e spedizione gestite direttamente da Amazon, senza dimenticare la consegna gratuita. Non hai ancora deciso se comprarlo o no? Dai uno sguardo alle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce da chi lo ha già fatto, il voto medio è 4,4/5 stelle.