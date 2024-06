Tablet Android a prezzo stracciato: 10 pollici, octa core, 16/128GB

Votato alla multimedialità e al gaming, Teclast T40HD è in forte sconto su Amazon. Devi solo attivare il coupon proposto dall’e-commerce e metterlo nel carrello per allungare le mani su un tablet che unisce design e prestazioni.

Teclast T40HD: l’offerta di Amazon sul tablet

Lato software si può contare sul sistema operativo Android e sull’accesso a Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Di seguito riportiamo le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla pagina dedicata per ulteriori informazioni.

Display da 10,4 pollici con risoluzione 2K (2000×1200 pixel);

processore octa core Unisoc A75;

16 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibili con microSD fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth e 4G-LTE con SIM;

fotocamere posteriore da 13 megapixel e anteriore da 8 megapixel;

altoparlanti stereo e batteria da 7.200 mAh per un’autonomia elevata.

Qui sotto un’immagine che permette di apprezzarne meglio il design, dal profilo sottile. Altre sono visibili nella scheda completa.

Al prezzo finale di soli 139 euro (invece di 199 euro come da listino ufficiale), Teclast T40HD è la scelta giusta per chi cerca un tablet Android adatto allo streaming, alla navigazione e al gaming. Approfitta della promozione di oggi e attiva il coupon per ridurre la spesa oltre lo sconto già applicato in automatico.

È venduto dal brand store del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro domani se decidi di effettuare l’ordine adesso. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni positive pubblicate dagli utenti è molto alto: 4,7 stelle su 5, a conferma della qualità del prodotto.