Tablet Android a PREZZO STRACCIATO: l'affare Blackview

Segnaliamo il forte sconto su Amazon che rende Blackview Tab 70 la scelta ideale per chi cerca un ottimo tablet da dedicare al tempo libero. È in offerta a prezzo stracciato, nonostante le sue caratteristiche in grado di soddisfare anche i più esigenti: diventerà un fedele compagno per lo streaming e non solo. Vediamo quali sono i suoi punti di forza più importanti.

Tablet Android in offerta: Blackview Tab 70

Il sistema operativo preinstallato è Android 13 con interfaccia personalizzata Doke OS e accesso garantito a Google Play per il download delle applicazioni: display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, processore quad core, 16 GB di RAM, 128 GB di memoria, slot per microSD fino a 1 TB, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, altoparlanti stereo e batteria da 6.580 mAh per un’autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il design è curato nei minimi dettagli, come dimostra lo spessore di soli 9,99 millimetri che lo rende sottile e leggero. Al prezzo finale di soli 99 euro, grazie al forte sconto applicato oggi in automatico, Blackview Tab 70 è un ottimo affare per chi cerca un tablet adatto allo streaming dei contenuti, alla navigazione e più in generale all’intrattenimento nel tempo libero.

Amazon assicura la spedizione gratuita con disponibilità immediata e si occupa direttamente della consegna a domicilio. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà a casa già entro domani, senza spese aggiuntive per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.