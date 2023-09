Tablet Android sottile e leggero a 91€: incredibile OFFERTA AMAZON (-32%)

Per le piccole esigenze o per avere un tablet che ti permetta di goderti un po’ di intrattenimento, aiutarti nel lavoro o nello studio senza spendere troppo questo YesTel è perfetto. Attualmente, questo straordinario dispositivo è in vendita a soli 91,98 euro, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo originale di 135 euro.

Tablet in offerta a 91 euro: le caratteristiche

Il tablet YesTel è progettato per stupire. La sua scocca posteriore è realizzata in elegante alluminio spazzolato, che non solo conferisce un aspetto premium, ma offre anche una presa confortevole. Inoltre, il tablet è incredibilmente sottile, con uno spessore di soli 6,9 mm e ha un peso leggero di soli 420 grammi. Questo lo rende perfetto per il trasporto durante il pendolarismo o i viaggi, occupando pochissimo spazio nel tuo zaino.

Il dispositivo è dotato di una fotocamera frontale da 5MP per selfie perfetti, videochiamate e riconoscimento facciale. La fotocamera posteriore HD da 13MP cattura momenti emozionanti con foto e video chiari e vividi. Inoltre, la batteria massiccia da 8000 mAh garantisce energia continua per lunghe sessioni di utilizzo, mentre la porta di ricarica Type-C assicura una ricarica efficiente.

Il tablet YesTel T10 offre un’esperienza audio e video straordinaria. Con due altoparlanti stereo di fascia alta e quattro fori audio simmetrici, puoi goderti un suono trasparente e dettagliato. Il display touch IPS da 10 pollici presenta una risoluzione di 1920 x 1200, che rende le immagini vivide e nitide. Inoltre, il tablet riduce efficacemente la luce blu per proteggere i tuoi occhi durante l’uso prolungato.

Il processore a 8 core garantisce fluidità e stabilità, consentendoti di gestire facilmente le tue attività quotidiane. Con 64GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per le tue app, musica e foto. Inoltre, puoi espandere la memoria fino a 1TB per avere ancora più spazio di archiviazione.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di acquistare un tablet Android di alta qualità a soli 91,98 euro su Amazon. Scegli YesTel T10 e porta con te l’innovazione ovunque tu vada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.