Tablet Android per lo streaming a 75€: ECCOLO

Oggi in offerta a soli 75 euro, il tablet Android di Alldocube (modello iPlay 50 mini) è un ottimo affare. Le sue caratteristiche lo rendono perfetto soprattutt0 per lo streaming di video, film, serie TV, show e partite da piattaforme come YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, Paramount+, Prime Video, DAZN, RaiPlay, Mediaset Infinity e così via, ma è adatto anche al gaming in mobilità.

Alldocube iPlay 50 mini: il tablet a soli 75 euro

Ecco le sue specifiche tecniche più importanti: display da 8,4 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel e pannello IPS, processore octa core Unisoc T606, 12 GB di RAM (4+8), 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, due fotocamere da 5 megapixel (anteriore e posteriore), GPS per la geolocalizzazione e autonomia elevata. Per il download di applicazioni e giochi è sufficiente accedere alla piattaforma Google Play. Tutte le altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

A racchiudere il tutto è un design molto sottile e leggero, con spessore ridotto a 7,5 millimetri e 292 grammi di peso. Al prezzo finale di soli 75 euro, il tablet Alldocube iPlay 50 mini è un vero affare. Centinaia di recensioni positive pubblicate sull’e-commerce lo promuovono con un voto medio molto alto (4,2/5 stelle). Per chi ha bisogno di più spazio segnaliamo che è in offerta anche la versione 12/128 GB.

È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio assicurata in un solo giorno. Significa che, se decidi di effettuare subito l’ordine, arriverà direttamente a casa tua già entro domani senza alcuna spesa extra per il trasporto.