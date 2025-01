Tablet Android per lo streaming (T60 Plus) in DOPPIO SCONTO

L’ampio schermo di Teclast T60 Plus lo rende il tablet perfetto per lo streaming: oggi lo trovi in doppio sconto su Amazon. Alla prima riduzione della spesa applicata in automatico si aggiunge il coupon da attivare per ottenerne un’altra, portando così il dispositivo al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita.

Teclast T60 Plus: le caratteristiche del tablet

Le dimensioni sono pari a 282x178x8 millimetri, il peso si attesta a 612 grammi. Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download di applicazioni e giochi. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, rimandando alla pagina dedicata per altri dettagli.

Display da 12 pollici con risoluzione 2000×1200 pixel e refresh rate da 90 Hz;

processore Mediatek MT6769 con CPU octa core e GPU integrata;

16 GB di RAM (6+10 GB);

128 GB di memoria interna;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.2, GPS;

doppia fotocamera posteriore da 13+8 megapixel e anteriore da 8 megapixel;

altoparlanti stereo e jack da 3,5 mm per le cuffie;

batteria da 8.000 mAh con autonomia elevata e ricarica USB-C.

Devi solo attivare il coupon che trovi sull’e-commerce per sbloccare il doppio sconto e acquistare il tablet Teclast T60 Plus al suo prezzo minimo storico di soli 169 euro. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da terze parti.

Puoi contare anche sulla consegna gratuita prevista già entro domani se lo compri ora. In conclusione, ti segnaliamo il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova: è molto alto, pari a ben 4,7 stelle su 5.