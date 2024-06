Tablet Android con tastiera e custodia a 74€ (coupon)

Blackview Tab 30 è il tablet perfetto per lo streaming dei contenuti multimediali e per i giochi mobile: oggi lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 74 euro ricevendo in omaggio tastiera e custodia, così da poterlo trasformare all’occorrenza anche in un piccolo notebook per la produttività in movimento. Per approfittare dell’occasione non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Tablet in offerta: Blackview Tab 30 con tastiera e custodia a prezzo stracciato

Tra le specifiche tecniche vale la pena citare la presenza di un display da 10 pollici in alta definizione, ideale per guardare film, serie TV e show come quelli di Netflix, Prime Video e delle altre piattaforma oppure eventi sportivi come le partite degli Europei di calcio. Ci sono poi il processore quad core, fotocamere da 5 e 2 megapixel, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi, Bluetooth e la batteria da 5.100 mAh per un’autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con accesso senza limitazioni a Google Play per il download delle app. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda completa.

Ricapitolando, non devi far altro che attivare il coupon dedicato (che trovi oggi sull’e-commerce) per acquistare il tablet Blackview Tab 30 al prezzo finale di soli 74 euro. Oltre allo sconto, come già scritto, ci sono anche la tastiera e la custodia in omaggio.

Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, lo riceverai direttamente a casa già entro domani con la consegna gratuita. È Amazon a occuparti della spedizione, attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità. Il voto medio assegnato dalle quasi 1.300 recensioni è molto alto, superiore a 4 stelle su 5.