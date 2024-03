Tablet Android con tastiera e mouse a soli 90€ (COUPON)

In questo momento, il tablet Android da 10 pollici del marchio PIXPEAK è in sconto a soli 90 euro. Sono inclusi numerosi accessori, utili anche per trasformarlo all’occorrenza in un piccolo notebook per il lavoro, comodo per scrivere testi e modificare documenti: custodia protettiva con tastiera incorporata, mouse, auricolari, caricabatterie, cavo di ricarica e OTG. Non devi far altro che attivare il coupon su Amazon e sarà a casa tua entro domani.

PIXPEAK K110W: offerta per tablet con accessori

Il modello è K110W e queste sono le sue specifiche tecniche più importanti: schermo con risoluzione 1280×800 pixel, processore octa core, 19 GB di RAM (8+11), 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, fotocamere da 8 e 5 megapixel, jack audio da 3,5 mm, porta USB-C e batteria da 8.000 mAh per un’autonomia elevata. È possibile scaricare le applicazioni e i giochi dalla piattaforma Google Play, senza limitazioni. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Oggi, ti basta attivare il coupon dedicato su Amazon per ottenere lo sconto e acquistare il tablet di PIXPEAK con tutti gli accessori in dotazione al prezzo finale di soli 90 euro. La colorazione è Grigio, quella visibile in queste immagini. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.

È garantita la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio e consegna in un solo giorno. Se effettui subito l’ordine, entro domani sarà a casa tua senza dover affrontare spese aggiuntive per il trasporto. Da chi l’ha già provato sono giunte centinaia di recensioni positive con un voto medio molto alto, pari a 4,7/5 stelle.