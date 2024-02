Tablet Android con tastiera, mouse e altro in SCONTO a 99€

Considerando l’offerta a soli 99 euro, il tablet JUSYEA J10 sarebbe già un affare. Lo è ancora di più se si pensa ai tanti accessori inclusi: tastiera, mouse, custodia, adattatore OTG e protezione per lo schermo. Di fatto è possibile trasformarlo in un piccolo computer portatile utile anche per la produttività in movimento. Per approfittare della promozione non bisogna far altro che attivare il coupon su Amazon.

Cosa offre questo tablet Android con accessori

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche: display da 10 pollici, processore da 2,0 GHz, 12 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, Wi-Fi, Bluetooth, fotocamere da 8 e 5 megapixel, altoparlanti stereo, slot microSD e batteria da 8.000 mAh con una grande autonomia. Non manca l’accesso a Google Play per scaricare giochi e applicazioni. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 99 euro, grazie al doppio sconto di oggi, il tablet JUSYEA J10 con sistema operativo Android e accessori inclusi (mouse, tastiera, custodia, adattatore OTG e protezione dello schermo) è un vero affare. Per approfittarne è sufficiente attivare il coupon dedicato, non serve altro.

La disponibilità è immediata e chi effettua subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa entro domani con spedizione gratuita, senza spese extra per il trasporto. Le oltre 2.000 recensioni positive già pubblicate lo promuovono con un voto medio pari a 4,7/5 stelle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.