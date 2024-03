Tablet Blackview per lo streaming: guarda che SCONTO

In forte sconto rispetto al listino ufficiale, Blackview Tab 60 è l’affare migliore di oggi per chi cerca il tablet Android perfetto per l’intrattenimento multimediale, in particolare per lo streaming di video, film, show, match sportivi ed episodi delle serie TV. Approfitta dell’offerta in corso per riceverlo in un paio di giorni senza spese aggiuntive.

Caratteristiche e specifiche del tablet Blackview Tab 60

Per il download di applicazioni e giochi è possibile contare sulla piattaforma Google Play, senza limitazioni. Queste, invece, sono le sue specifiche tecniche più importanti: display da 8,68 pollici con risoluzione 1340×4800 pixel, processore octa core Unisoc T606, 12 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD), moduli wireless Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, fotocamere da 8 e 5 megapixel, supporto Dual SIM per la connettività 4G-LTE e batteria da 6.050 mAh con autonomia elevata. L’interfaccia personalizzata è Doke OS. Maggiori informazioni nella descrizione completa.

Oggi puoi acquistare il tablet Blackview Tab 60 al prezzo finale di soli 109 euro, grazie allo sconto di 40 euro rispetto al listino ufficiale. La colorazione è lron Grey. Nelle centinaia di recensioni positive pubblicate da chi l’ha già messo alla prova è promosso con un voto medio molto alto, pari a 4,3/5 stelle.

Un altro punto di forza? Il design, caratterizzato da uno spessore di soli 8,4 mm che lo rende comodo in ogni occasione, anche durante le maratone di streaming. Come già anticipato, la disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita. Se decidi di effettuare subito l’ordine, l’articolo sarà consegnato a casa tua già entro un paio di giorni, senza alcuna spesa extra per il trasporto.