Tablet con tastiera in offerta: ecco il bellissimo Huawei MatePad 11.5S

Tra le tante promozioni attualmente disponibili sullo shop ufficiale Huawei, ce n’è una particolarmente vantaggiosa che merita attenzione: stiamo parlando dell’offerta sul Huawei MatePad 11.5S, ora in vendita in bundle con la tastiera Bluetooth a soli 280 euro. Un’opportunità ideale per chi è alla ricerca di un tablet performante, ben accessoriato e pronto per l’uso quotidiano.

Per approfittare dell’offerta basta inserire il codice ABLAZE12 durante la fase di acquisto: in questo modo, il prezzo scenderà da 399 euro agli attuali 119 euro, come indicato: un taglio incredibile, che assume ancor più significato proprio alla luce del bundle disponibile. Di seguito trovate il banner utile per finalizzare l’acquisto:

APPLICA IL CODICE SCONTO: ABLAZE12

In bundle con tastiera IT (del valore di 149 Euro!) con abbinamento Bluetooth

Il MatePad 11.5S è uno dei tablet più recenti di Huawei, equipaggiato con uno schermo PaperMatte di ultima generazione e un refresh rate da 144 Hz, caratteristiche che lo rendono ideale per lo studio, il lavoro o la lettura prolungata senza affaticamento visivo.

Questa versione in promozione include la tastiera magnetica Bluetooth, perfetta per trasformare il tablet in una comoda postazione da lavoro o studio, migliorando sensibilmente la produttività.

Sotto la scocca troviamo una batteria da 8.800 mAh, che assicura un’autonomia duratura anche con un utilizzo intenso. Il design è essenziale ma elegante, con dimensioni contenute e materiali di qualità che rendono il dispositivo comodo da portare con sé.

Il software, sviluppato da Huawei, è un altro punto di forza: grazie a una suite di app ottimizzate e a funzioni avanzate come Multi-Window, è possibile gestire più attività contemporaneamente con grande fluidità.

In definitiva, il Huawei MatePad 11.5S si conferma come una scelta smart per chi cerca prestazioni e versatilità in un unico pacchetto. Il tutto, oggi, con un bundle che trasforma il tablet in un vero e proprio 2-in-1 a un prezzo davvero imbattibile grazie al codice ABLAZE12.

In collaborazione con Huawei