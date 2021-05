Tablet e smartphone, così sulla scrivania

Quando si è al lavoro di scrivania ci sono spesso due elementi da dover gestire per utilità varie: lo smartphone o il tablet. Per avere le proprie notifiche sempre a portata di mano, ad esempio; oppure per essere inquadrati nel migliore dei modi durante una videochiamata (ed avendo al contempo il display libero per visionare altri documenti); magari per lavorare su un tablet mentre sul piano scrivania si appoggiano mouse e tastiera accessori; ancora, per poter lavorare su più schermi contemporaneamente, soprattutto in smart working. Qualunque sia l’utilità, la soluzione può starci tutta dentro soli 7,65 euro di spesa.

Supporto da tavolo, per smartphone e tablet

Uno sconto Amazon disponibile soltanto per la giornata di oggi, infatti, mette a disposizione il supporto da tavolo Gritin con lo sconto del 23%, la migliore delle occasioni per mettersi nel cassetto una soluzione facile, comoda ed affidabile ad un prezzo decisamente contenuto.

L’appoggio è regolabile sia in altezza (125-165 mm), sia nell’inclinazione (potendo contare inoltre su un piano antiscivolo ed una coppia di supporti inferiori), garantendo quindi la possibilità di posizionare smartphone o tablet esattamente come può essere più comodo per le proprie attività. Una volta chiuso, il supporto è compatto e facilmente riponibile in un cassetto. La struttura, in ABS e alluminio, è stabile ed i regolatori solidi.

Due le versioni disponibili: nera, a 7,65 euro, e bianca, a 9,99 euro. Funzionalmente identiche, ma soggette a due sconti leggermente diversi ed entrambi in scadenza entro la giornata di oggi (o ad esaurimento scorte). Poche ore, insomma, per approfittarne.