Tablet HONOR Pad X8a a 129,90€: occasione per la Festa delle Offerte Prime

Ideale per lo studio, il lavoro e l’intrattenimento, oggi e domani su Amazon puoi acquistare il tablet HONOR Pad X8a da 11 pollici con Android 14 al minimo storico di 129,90 euro invece del prezzo più basso recente di 169,90. L’offerta è riservata agli iscritti Prime e fa parte dell’iniziativa della Festa delle Offerte Prime.

HONOR Pad X8a: un tablet versatile e dal prezzo da non perdere

HONOR Pad X8a è dotato di un display FullView da 11 pollici, una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una risoluzione di 1920×1200: in questo modo può offrirti immagini nitidi e fluide adatti a ogni tipo di contenuto, che si tratti di film, giochi o documenti. Il rapporto schermo corpo dell’84%, inoltre, massimizza la superficie di visualizzazione.

Il tablet include anche una batteria da 8300mAh pensata per assicurarti un uso prolungato per tutta la giornata, perfetto quindi per ogni tipo di necessità. Ad alimentarlo ecco il chipset Qualcomm Snapdragon 680, supportato dalla GPU Qualcomm Adreno 610 e dalla CPU Qualcomm Kryo 265, che garantisce prestazioni elevate e un’efficienza energetica ottimale.

Con 128GB di memoria interna, puoi espanderla facilmente fino a 1TB con schede microSD.

A supporto dell’aspetto multimediale, infine, potrai contare su un sistema audio potenziato da quattro altoparlanti per un suono bilanciato e coinvolgente, perfetto per l’intrattenimento. Lo sconto Amazon per la Festa delle Offerte Prime è dunque da non perdere: acquistalo a 129,90 euro invece di 169,90.