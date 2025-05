CMF Phone 1: stile e potenza a meno di 190€

Ci vogliono meno di 190 euro per aggiudicarsi un fantastico CMF Phone 1. Questo smartphone realizzato da Nothing, ha uno stile iconico e inimitabile che lo rende incredibilmente piacevole sia da vedere che da utilizzare. Oltre all’estetica, anche l’ecosistema è davvero speciale. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 189 euro, invece di 239 euro.

Questa incredibile offerta la trovi solo su Amazon grazie alla Tech Week. Nonostante questo gioiellino sia particolarmente economico, assicura un’esperienza eccellente a chi lo acquista. Addirittura ha vinto anche il Good Design Award 2024 Best 100. Ma veniamo alle caratteristiche tecniche di questo telefono.

Il Phone 1 monta una doppia fotocamera posteriore da 50MP e una fotocamera anteriore da 16MP. Entrambe le fotocamera sono dotate di truelens engine 2.0 con ultra xdr e modalità vivida abilitata dall’AI. Lo smartphone è dotato di 8GB di RAM + 8GB di RAM BOOSTER, un processore MediaTek Dimensity 7300 5G e 4 nm TSMC Process.

CMF Phone 1: una bella scoperta

Il CMF Phone 1 è una gran bella scoperta. Grazie al suo ampio display Super AMOLED, con frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz, hai colori vivaci, neri e bianchi brillanti, dettagli perfetti e tanta fluidità. Dotato di 2000 Nits di luminosità massima, è perfetto anche sotto la luce del sole. Acquistalo adesso a soli 189 euro su Amazon.

L’ampia batteria da 5000 mAh è stata realizzata e testata per assicurare fino a 23 ore di riproduzione video. Il design intercambiabile rende tutto ancora più fruibile e piacevole. Scegli tra le differenti scocche e aggiungi gli accessori funzionali per sfruttare questo telefono al massimo delle sue potenzialità.

Goditi uno smartphone dotato dell’ottimo Nothing Os 2.6 che rende l’esperienza utente nel mondo Android ancora più personalizzata e incisiva. Con Phone 1 by Nothing puoi dire addio alle app duplicate e benvenuto a un sistema operativo pulito, ricco di widget molto pratici. Acquistalo adesso con meno di 190 euro su Amazon.