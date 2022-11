Tablet Huawei crolla al prezzo più basso su Amazon: solo 209€

Tra le migliori offerte del giorno su Amazon oggi troviamo questo tablet Huawei MatePad da 10.4 pollici. Grazie allo sconto applicato sul prezzo di listino puoi pagarlo infatti solo 209,00€ con spedizione Prime inclusa. Questo significa che, acquistandolo oggi, potrai riceverlo a casa già domani.

Tablet Huawei MatePad in offerta: occhio all’affare

Siamo di fronte ad un tablet con sistema operativo Android di tutto rispetto. Il display da 10.4 pollici ha una risoluzione da 2000×12000 pixel (2K HD) con un’ottima ricchezza di dettagli e un rapporto schermo-corpo dell’84% grazie alle cornici ultrasottili.

Il tutto abbinato a quattro grandi altoparlanti che ti garantiscono un suono forte e chiaro, con effetti a bassa frequenza e un’esperienza di ascolto coinvolgente: guardare film e serie TV con questo tablet sarà come portarsi in giro un piccolo cinema.

Occhio però perché c’è anche una grande attenzione rivolta all’aspetto produttivo, grazie alla collaborazione multischermo, layout da desktop, interazioni con tastiera e mouse e molto altro ancora. Non temere per l’autonomia perché con la batteria da 7250mAh fai tutto quello che ti serve fino a 12.5 ore di riproduzione video. E poi, con la carica a 22.5W, ti bastano 30 minuti per avere una batteria al 30%.

Tablet Huawei MatePad 10.4 è senza dubbio l’affare del giorno se stavi cercando un dispositivo portatile potente, veloce, facile da usare con una buona memoria, grazie alla dotazione da 4+128GB. Lo paghi adesso solo 209€, se approfitti subito dell’offerta odierna.

