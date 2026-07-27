Tablet Huawei MatePad 11.5 2025 a 249€: l'offerta estiva che stravolge la fascia media

Chi naviga quotidianamente nel mercato della tecnologia sa perfettamente quanto il settore dei tablet sia diventato un terreno insidioso. Da una parte abbiamo i top di gamma che richiedono un investimento pari a quello di un computer portatile, dall’altra una marea di dispositivi super economici che, passati i primi mesi di entusiasmo, faticano persino ad aprire fluidamente un banale file PDF. In mezzo c’è una zona grigia dove ogni tanto compare qualche vera e propria gemma. Ed è proprio in questo contesto che si inseriscono a gamba tesa le promozioni del Summer Black Friday di Huawei, il momento ideale per intercettare dispositivi molto validi che fanno un balzo in avanti nella convenienza grazie a tagli di prezzo mirati. L’esempio lampante di queste ore è il recente Huawei MatePad 11.5 nella sua edizione 2025, un terminale nato per bilanciare in modo intelligente le esigenze lavorative con quelle di svago, e che oggi si ritrova al centro di un’offerta davvero aggressiva.

Prendendo il dispositivo tra le mani, la primissima sensazione che restituisce è quella di avere a che fare con un prodotto appartenente a una categoria decisamente superiore. Spesso i brand tendono a risparmiare brutalmente sui materiali quando cercano di contenere i costi, ripiegando su plastiche leggere che attirano ditate e scricchiolano sotto pressione. In questo caso ci troviamo di fronte a un corpo unibody interamente realizzato in alluminio. Non regala soltanto un feeling premium e robusto, ma aiuta in modo concreto a dissipare il calore durante l’utilizzo prolungato.

Spostandoci sulla parte frontale, a dominare la scena ci pensa l’ampio pannello FullView da 11.5 pollici. La vera mossa vincente di questo schermo, però, è la scelta ingegneristica del rapporto di forma in 3:2. Rispetto ai tradizionali display stretti e lunghi, questa particolare proporzione offre moltissimo spazio utile in più in verticale. Se ci sommiamo un refresh rate a 120Hz, il risultato è una scorrevolezza visiva eccellente, in cui ogni animazione o tocco risulta fulmineo e totalmente privo di fastidiosi microscatti.

Sotto la scocca di metallo, l’hardware spinge con vigore e dialoga alla perfezione con le routine del sistema operativo HarmonyOS, ormai ottimizzato in maniera maniacale per sfruttare ogni singola risorsa senza creare colli di bottiglia. Il MatePad 11.5 2025 gestisce il multitasking in scioltezza, permettendo di affiancare due o più finestre, magari tenendo aperta l’app della posta elettronica da una parte e il browser web dall’altra senza accusare la minima fatica.

Chiaramente non è solo una macchina votata alla produttività: quando decidete di staccare la spina, i quattro altoparlanti stereo integrati sfoderano un audio potente e avvolgente, trasformandolo nello schermo perfetto per recuperare una serie TV sul divano. Anche l’autonomia gioca a suo favore, grazie a una batteria capiente strutturata per coprire intere giornate di utilizzo misto, togliendo l’ansia di dover cercare una presa a metà pomeriggio. Ovviamente chi desidera fare il salto definitivo verso un utilizzo da vero notebook può sempre agganciare la tastiera magnetica e sfruttare la penna compatibile (acquistabili separatamente).

Il prezzo di listino ufficiale sullo store Huawei per il MatePad 11.5 2025 si attesta sui 349 euro. Si tratta di una cifra già molto onesta per la dotazione tecnica appena descritta, ma che viene ribassata grazie alla promo Summer Black Friday. Basterà aggiungere il dispositivo nel carrello e poi inserire il codice sconto ATXZ100MB. Questo coupon specifico vi regalerà un taglio di prezzo drastico, abbattendo il costo di ben 100 euro netti. Tirando le somme, il prezzo finale crolla a soli 249 euro.

Come sempre, vi invitiamo a non fermarvi esclusivamente a questo prodotto. Le offerte del Summer Black Friday di Huawei abbracciano una grossa fetta del catalogo ufficiale. Vi suggeriamo quindi di fare un giro approfondito sullo store per curiosare tra le altre promozioni attualmente attive su auricolari di altissima qualità, smartwatch e PC portatili.

In collaborazione con Huawei