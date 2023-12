Tablet Lenovo a 99 euro: OFFERTA DI NATALE Amazon

Se per Natale vuoi un tablet di qualità senza spendere troppo, questa offerta è l’occasione giusta. Perché il Lenovo Tab M9 HD è in sconto a soli 99 euro: un prezzo molto interessante per un dispositivo con display da 9 pollici, Android 12 e custodia inclusa nella confezione.

Tablet Lenovo in offerta: la scheda tecnica

Dotato di uno schermo da 9″ HD (1340×800) IPS con una luminosità di 400nits, il Lenovo Tab M9 offre un’esperienza visiva eccezionale. Che tu stia guardando film, sfogliando foto o navigando sul web, la qualità delle immagini sarà sempre impeccabile. Il giusto compromesso per uno schermo che ti regala colori vibranti e dettagli nitidi.

Il cuore pulsante di questo tablet è il processore MediaTek Helio G80, con 8 core (2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz). Grazie a questa potenza di elaborazione, il funzionamento del tablet è rapido e senza ostacoli, consentendoti di svolgere attività multiple senza problemi.

Con 3 GB di RAM LPDDR4x, il Lenovo Tab M9 offre un’esperienza fluida e senza limitazioni. Che tu stia giocando, lavorando o semplicemente navigando, la gestione delle applicazioni sarà sempre efficiente e veloce.

La connettività è un punto forte di questo tablet, con Wi-Fi 5 e Bluetooth integrati. Sarai sempre connesso, pronto a esplorare il web, scaricare app e condividere contenuti senza interruzioni.

Con uno storage interno di 32 GB, avrai abbastanza spazio per archiviare le tue foto, video e app preferite. E se mai dovesse non essere sufficiente, puoi espandere la memoria fino a 128 GB tramite una microSD.

Approfitta di questa incredibile offerta di Natale e regalati o regala il tablet Lenovo Tab M9 a soli 99 euro su Amazon. Un compagno affidabile che rende ogni momento più divertente e pratico.

