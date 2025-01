Tablet Lenovo da 11" FHD con penna inclusa in offerta al MINIMO STORICO (-22%)

Lenovo Tab M11 è un ottimo tablet Android 13 con display ad 11 pollici WUXGA, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna oggi protagonista di una fantastica offerta su Amazon: è tuo infatti a soli 219 euro invece di 279, con spedizione Prime e pagamento a rate disponibile al checkout.

Lenovo Tab M11: un tablet Android adatto ad ogni scopo

Questo tablet si presta all’uso che preferisci grazie al suo display da 11 pollici con risoluzione da 1920×1200 pixel, adatto ad ogni genere di contenuto, racchiuso in un corpo sottile e leggero che non rinuncia alla robustezza, grazie alla scocca in alluminio che conferisce anche quel pizzico di eleganza.

I 128GB di spazio di archiviazione sono espandibili fino a 1TB tramite microSD, mentre con gli 8GB di RAM e il processore Mediatek Helio G88 octa-core avrai fluidità, prestazioni ed una eccellenze efficienza energetica.

Il sistema operativo è Android 13 con una interfaccia aggiornata con le ultime funzionalità, inclusi due anni di aggiornamenti di sicurezza. Infine, con la connettività 4G LTE potrai essere connesso ovunque ti trovi senza dipendere dal WiFi, ti basterà usare una scheda SIM.

Con la penna inclusa, perfetta per prendere appunti, disegnare e lavorare, Lenovo Tab M11 a questo prezzo è un vero affare: a soli 219 euro non fartelo scappare.