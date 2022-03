Tablet Lenovo maestoso: perfetto per te, economico con coupon (eBay)

Se da tempo stavi pensando di acquistare un tablet finalmente è arrivata l’ora di mettere la mano nella sacca ma non per un modello che non conosci o di cui non hai mai sentito parlare ma bensì di un prodotto Lenovo che non può che conquistarti. Con il suo display eccezionale e il suo design ultra moderno, utilizzarlo quotidianamente sarà proprio uno spasso.

Conta che ti basta aggiungere il coupon “PRIMAVERA22” in fase di pagamento per avere un regalo da eBay ossia te lo fa portare a casa con appena 170,91€.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia, non perdere l’occasione perché stanno andando a ruba, sarebbe un vero peccato!

Tablet Lenovo: con questa seconda generazione non ne sbagli una

Display da 10,3 pollici e bordi pressoché inesistenti sono il fiore all’occhiello di questo tablet Lenovo che non ti pone alcun genere di limite. Infatti lo puoi tranquillamente utilizzare ogni giorno per lo svago ma anche per lo studio. Grazie alla risoluzione avanzata, ogni tuo desiderio diventa possibile.

Dopotutto mettilo alla prova con social e streaming: rimarrai estasiato dalla definizione e dai dettagli che i tuoi occhi capteranno.

Ha 64 GB di spazio a disposizione per permetterti di fare di tutto e di più. Non può mancare il processore firmato MediaTek che è un po’ una seconda caratteristica non trascurabile. In più questo dispositivo non pecca neanche in fotocamere (quella frontale con riconoscimento facciale) e batteria.

Insomma, spesa minima ma risultato massimo.

Apri eBay e approfitta del coupon con un solo click: devi aggiungere il tuo tablet Lenovo al carrello e poi inserire il codice “PRIMAVERA22” per beneficiare del ribasso. Appena 170,91€ e ti rammento che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.