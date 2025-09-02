Tablet Lenovo al MINIMO STORICO per i 15 anni di Amazon

Lenovo Tab è appena sceso al suo prezzo minimo storico per l’evento che celebra i 15 anni di Amazon.it. Non perdere l’occasione e allunga le mani sul tablet, approfittando del forte sconto che lo rende più conveniente che mai. È un dispositivo versatile, adatto sia all’intrattenimento che a ogni altro uso quotidiano. La colorazione della scocca è Polar Blue, il Clear Case è incluso nella confezione.

Festa Amazon: Lenovo Tab in forte sconto

Ha un display Full HD da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel ideale per film, giochi e navigazione, grazie alla qualità visiva nitida e agli altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos che offrono un audio immersivo. È alimentato dal processore MediaTek Helio G85, supportato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD, così da garantire spazio sufficiente per app, contenuti multimediali e documenti. La connettività include Wi-Fi 6 e Bluetooth, mentre la batteria da 5.100 mAh assicura un’autonomia prolungata con ricarica rapida. Trovi le altre informazioni che cerchi nella scheda tecnica.

Puoi acquistare il tablet Lenovo Tab al prezzo finale di soli 104 euro, in forte sconto rispetto al listino ufficiale (169 euro), se inserisci il codice IT15Y nell’apposito campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di effettuare il pagamento.

L’offerta fa parte dell’evento organizzato dall’e-commerce per celebrare i 15 anni dal lancio di Amazon.it. Scopri di più nella pagina dedicata, dove trovi anche una selezione con le migliori occasioni disponibili. Puoi risparmiare sui prodotti di ogni categoria: dall’informatica all’elettronica, fino al gaming e agli articoli per la casa.