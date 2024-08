Tablet in offerta: l'occasione HUAWEI MatePad SE 11 su Amazon

HUAWEI MatePad SE 11 è il tablet perfetto per lo streaming dei contenuti multimediali (ma non solo) e oggi lo trovi in sconto su Amazon. Se stai cercando il dispositivo giusto per vedere i contenuti di Netflix, YouTube, Prime Video, DAZN, Disney+ e delle altre piattaforme online, l’offerta a tempo disponibile in questo momento è ciò che fa per te.

Le specifiche del tablet HUAWEI MatePad SE 11

Il sistema operativo è HarmonyOS con le applicazioni più comuni preinstallate oppure accessibili per il download. Di seguito l’elenco delle specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Display FullView Eye Comfort da 11 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel;

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1;

fotocamera posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel;

quattro altoparlanti e un microfono;

batteria da 7.700 mAh con autonomia elevata.

Si tratta di un’offerta a tempo, come scritto in apertura, dunque disponibile solo per poco. Non lasciartela sfuggire, per acquistare HUAWEI MatePad SE 11 nella versione 6/128 GB (e nella colorazione Nebula Gray) al prezzo finale di soli 189 euro. Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali. Il caricabatteria è incluso nella confezione.

Se lo metti subito nel carrello e completi l’ordine, entro un paio di giorni al massimo il tablet sarà da te, con al consegna gratuita a domicilio, pronto per essere messo in valigia se sei in partenza per le vacanze. La vendita e la spedizione sono entrambe gestite da Amazon, senza intermediari.