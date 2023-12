Il tablet perfetto per chi ne cerca uno piccolo è in offerta

C’è chi preferisce i tablet di piccole dimensioni: a loro segnaliamo il forte sconto su Amazon per l’acquisto del modello DOOGEE T20MINI con sistema operativo Android e accesso a Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Ecco cosa lo rende un’occasione da cogliere al volo.

L’offerta di Amazon sul tablet DOOGEE T20MINI

Tra le specifiche tecniche spiccano il display da 8,4 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, il processore octa core Unisoc T606, ben 20 GB di RAM in totale (8+12 GB), i 256 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB, i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, il supporto Dual SIM per la navigazione in mobilità su reti 4G-LTE, le fotocamere posteriore da 13 megapixel e anteriore da 5 megapixel e la batteria da 5.060 mAh per un’autonomia elevata. Il tutto è racchiuso in uno spessore di soli 7,4 millimetri e con un peso di 499 grammi. Per tutti gli altri dettagli, consultare la descrizione completa del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare il tablet DOOGEE T20MINI al prezzo finale di soli 143 euro invece di 179 euro come da listino, approfittando di uno sconto di 36 euro applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: è tutto pronto per mettere il tablet nel carrello e cogliere l’occasione al volo.

Il prodotto, perfetto per lo streaming, le app e i giochi, è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita garantita in un solo giorno. Vale a dire che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, lo si riceverà direttamente a casa già entro domani senza alcuna spesa extra per il trasporto.

