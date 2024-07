Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite: SOLO 144€ per il 4G LTE da 32 GB

Un tablet da poter usare per svago e studio. Comodo, pratico ma soprattutto di qualità. In fin dei conti stiamo parlando del Samsung Galaxy Tab A7 Lite, lo conosci? È ultra slim, moderno e con tutto ciò di cui hai bisogno per un’esperienza fluida e senza freni.

Nel caso in cui tu sia interessato, questa versione con supporto al 4G LTE è in promozione su Amazon. Collegati subito per approfittarne e portare a casa il tuo nuovo compare ad appena 144,99€ grazie al ribasso del 23%. Un click e lo aggiungi al carrello.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, un tablet con tutto al posto giusto

Perfetto per un utilizzo quotidiano e soprattutto per evitare di strizzare gli occhi davanti allo smartphone. Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un tablet che soddisfa un po’ tutti e che si adatta facilmente a chi desidera un prodotto per utilizzo quotidiano e qualcosina in più.

In particolar modo, questo device ha un display da 9 pollici con risoluzione avanzata. Per goderti streaming, app e gaming mobile hai tutto l’occorrente tra cui una ottima luminosità e spazio da 32GB. Potrebbero sembrarti pochi ma pensa al fatto che non lo devi usare come uno smartphone ma bensì come un di più.

Con fotocamera anteriore e posteriore elimini ogni problema. In più supporta il 4G LTE quindi inserisci una SIM al suo interno e naviga ovunque senza limitazioni.

Cosa ne dici? Se sei interessato non perdere lo sconto del 23% su Amazon ma anzi, collegati al volo in pagina dove acquisti il tuo Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 144,99€ con un click.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.