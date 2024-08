Tablet per lo streaming: FORTE SCONTO su Teclast M50HD

Teclast M50HD è in forte sconto su Amazon con un’offerta davvero imperdibile se stai cercando un tablet votato alla multimedialità. È perfetto per vedere i contenuti in streaming, ma non solo, anche per navigare, per accedere ai social e per il gaming in mobilità. Tra i punti di forza c’è sicuramente il design, sottile e leggero: solo 23,8×14,8×8 centimetri e un peso che si attesta a 435 grammi.

Le specifiche del tablet Teclast M50HD

Puoi contare sul sistema operativo Android, così come sull’accesso a Google Play per scaricare le applicazioni e i giochi. Dai uno sguardo alla scheda completa per conoscere tutte le specifiche tecniche integrate, qui sotto ti segnaliamo quelle più importanti.

Display da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel;

processore octa core Unisoc T606 con GPU Mali G57;

16 GB di RAM (8+8 GB virtuali) e 128 GB di memoria interna;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0;

supporto Dual SIM e slot per microSD;

sensori vari e GPS;

fotocamere posteriore da 13 megapixel e anteriore da 5 megapixel;

batteria da 6.000 mAh con ricarica USB-C e autonomia elevata.

Trattandosi di un’offerta a tempo, il consiglio, se sei interessato, è di metterlo subito nel carrello. La scadenza della promozione potrebbe essere dietro l’angolo, così come il sold out: approfitta del forte sconto applicato in automatico dall’e-commerce e compra il tablet Teclast M50 HD al prezzo finale di soli 119 euro.

Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. È venduto dallo store ufficiale del marchio sulla piattaforma e spedito da Amazon attraverso la propria rete logistica, per il massimo dell’affidabilità.