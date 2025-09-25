 Tablet Xiaomi da 12 pollici a -100 euro: perfetto per lo streaming
L'intera esperienza ruota attorno al display: Xiaomi Redmi Pad Pro è il tablet perfetto per uno streaming multimediale senza compromessi.
Tecnologia Mobile
Chi ha detto che bisogna scegliere tra design, prestazioni e convenienza? Redmi Pad Pro è il tablet Xiaomi che unisce tutte queste caratteristiche: oggi lo trovi in sconto di 100 euro su Amazon, con un’offerta dedicata alla versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. È perfetto per lo streaming. Il sistema operativo è Android con personalizzazione HyperOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni.

Compra il tablet Xiaomi in sconto

L’offerta di Amazon sul tablet Xiaomi Redmi Pad Pro

Ecco quali sono i suoi punti di forza: display 2.5K da 12,1 pollici circondato da bordi sottili con risoluzione 2560×1600 pixel e refresh rate da 120 Hz, processore Snadragon 7s Gen 2 di Qualcomm per garantire prestazioni elevate in ogni ambito, fotocamere posteriore e anteriore da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, quattro altoparlanti con tecnologie Dolby Atmos e Hi-Res Audio per un comparto sonoro di qualità e batteria da 10.000 mAh con autonomia senza compromessi e ricarica rapida da 33 W. Trovi altre informazioni sulle specifiche e sulle funzionalità supportate all’interno della scheda completa.

Le caratteristiche e le specifiche tecniche del tablet Xiaomi Redmi Pad Pro

L’offerta di oggi propone Redmi Pad Pro al prezzo di soli 269,90 euro per la versione 8/256 GB invece di 369,90 euro come da listino ufficiale. Uno sconto di 100 euro per il tablet Xiaomi, promosso da un voto medio molto alto (4,6/5) nelle recensioni pubblicate dai clienti di Amazon.

Xiaomi Redmi Pad Pro (Tablet) Con Anello, 2.4GHz Display 12.1″, Batteria da 10.000 mAh, Ricarica rapida 33W, 8GB RAM-256GB ROM, Blu

Compra il tablet Xiaomi in sconto

Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Graphite Gray, Mint Green e Ocean Blue, la spesa è sempre la stessa. Nella confezione sono inclusi il cavo USB-C per la ricarica e il ring holder. C’è anche la consegna gratis in un giorno, la disponibilità è immediata.

25 set 2025

Davide Tommasi
25 set 2025
