Tablet 4G Xiaomi a 79€, MUST HAVE per lo streaming in vacanza

Sei in partenza per le vacanze? Ti segnaliamo l’offerta di Amazon giusta per portare con te il tablet perfetto per lo streaming: con Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G avrai sempre a portata di mano film, show e serie TV, anche sotto l’ombrellone. Grazie allo sconto di oggi può essere tuo al prezzo minimo storico di soli 79 euro. Ci sono quattro altoparlanti con Dolby Atmos per un’esperienza audio senza compromessi e lo sblocco con riconoscimento facciale.

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G: l’offerta sul tablet

Il sistema operativo è Android con interfaccia MIUI e accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Tra le specifiche tecniche ci sono il display da 8,7 pollici con risoluzione 1340×800 pixel e frequenza di aggiornamento da 90 Hz, il processore MediaTek Helio G85, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), la fotocamera posteriore da 8 megapixel, quella frontale da 5 megapixel e la batteria da 6.650 mAh con autonomia elevata (ricarica rapida da 18 W tramite USB-C). La connettività è affidata ai moduli 4G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.3. Dai uno sguardo alla scheda del prodotto per tutti gli altri dettagli.

Ordinalo adesso per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani approfittando anche della consegna gratis. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon. La colorazione è Graphite Gray.

Lo sconto è applicato automatico dall’e-commerce: non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali. Ti permette di acquistare il tablet Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G al prezzo di soli 79 euro, il più basso di sempre da quando è in vendita. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo due settimane dal ricevimento.