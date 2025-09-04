Tablet Xiaomi: l'affare del giorno è Redmi Pad Pro (codice Amazon)

Sfrutta a tuo vantaggio il codice IT15Y di Amazon per acquistare Redmi Pad Pro al suo prezzo minimo storico. È il tablet Xiaomi adatto a chi cerca uno schermo dalla diagonale generosa per guardare contenuti come film, serie TV, show ed eventi sportivi, senza rinunciare alla qualità delle immagini. Lo puoi portare ovunque, con il suo stile elegante e minimalista, proposto in tre diverse colorazioni tra le quali scegliere. Sono disponibili le versioni 6/128 GB e 8/256 GB, entrambe in promozione.

Il tablet Xiaomi Redmi Pad Pro al minimo storico

Design, prestazioni e intrattenimento si fondono grazie al processore Snapdragon 7s Gen 2 dalle prestazioni elevate e al suo ampio display da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K e refresh rate da 120 Hz, perfetto per lo streaming. L’esperienza multimediale è arricchita da ben quattro altoparlanti per un comparto audio potente e coinvolgente, mentre la batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida a 33 W garantisce un’autonomia molto elevata. Il sistema operativo è Android con personalizzazione HyperOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Scopri tutti gli altri dettagli nella scheda completa.

Scegli la versione di Redmi Par Pro che preferisci: 6/128 GB a 214,90 euro oppure 8/256 GB a 254,90 euro. In entrambi i casi, per ottenere il doppio sconto ti basta digitare il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale” durante il check out.

Manca davvero poco: oggi termina il mini evento celebrativo di Amazon.it, organizzato in occasione dei suoi 15 anni. C’è una pagina dedicata che raccoglie gli affari migliori: visitala e trova quello che fa per te.