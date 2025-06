TAGLIA il prezzo di HONOR 400 Pro: -150€ con questo coupon

Annunciato solo pochi giorni fa, il nuovo HONOR 400 Pro è già protagonista su Amazon con uno sconto di 150 euro sul listino ufficiale. Si distingue per l’elevata qualità del comparto fotografico e la potenza del comparto hardware, animato dal processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Il nuovo HONOR 400 Pro è già in sconto

Al centro dell’esperienza c’è una fotocamera AI da 200 megapixel con sensore da 1/1,4 pollici, dotata di stabilizzazione ottica e digitale, supportata da avanzati algoritmi per ottimizzare ogni scatto, anche in condizioni di luce difficili, senza dimenticare funzioni come AI Super Zoom e AI Enhanced Portrait per ritratti dettagliati e video cinematografici. C’è poi il display AMOLED da 6,7 pollici con supporto HDR e 5.000 nit di luminosità, che arriva al refresh rate di 120Hz per immagini vivide e sempre fluide. Completano la dotazione la batteria da 5.300 mAh con SuperCharge cablato da 100W e wireless da 50W e un design robusto con certificazione IP69. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MagicOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa dello smartphone.

Tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon che trovi su Amazon, così da ottenere uno sconto di 150 euro sul nuovo HONOR 400 Pro. Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Lunar Grey e Midnight Black, l’offerta non cambia. Il telefono è in versione italiana.

Grazie alla promozione, lo smartphone può essere tuo al prezzo finale di 649 euro, invece di 799 euro come da listino ufficiale. C’è anche la spedizione gratuita.