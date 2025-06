Taglia, rifinisci, rade: Philips OneBlade in offerta a meno di 30€

Non sai cosa regalare a tuo padre, al tuo partner o a un amico? L’offerta di oggi su eBay per acquistare il rasoio elettrico Philips OneBlade QP2724/10 con il 37% di sconto e pagarlo solamente 29,50€ potrebbe proprio fare al caso tuo. Usa il codice PSPRGIU25 per ottenere lo sconto.

3 ragioni per scegliere il rasoio elettrico Philips OneBlade QP2724/10

Tecnologia OneBlade con lama bifacciale

Utilizzo su pelle asciutta e bagnata

Batteria ricaricabile a lunga durata

Tanti vantaggi in un unico dispositivo

A rendere conveniente e interessante il rasoio elettrico Philips OneBlade QP2724/10 non è solamente il prezzo, ma soprattutto la tecnologia. Parliamo infatti di un dispositivo che, grazie alla lama che compie 12.000 tagli al minuto, permette di radersi, regolare la barba e fare ogni rifinitura, con estrema precisione e comodità.

Questo è possibile grazie alla tecnologia OneBlade che prevede un sistema di doppia protezione della lama con un rivestimento scorrevole che facilita la rasatura anche sui peli più lunghi. Inoltre la lama OneBlade segue i contorni del viso così da radere in maniera estremamente precisa ogni zona del viso.

Comodo da utilizzare, pratico da trasportare (ottimo anche da mettere in valigia o nel bagaglio a mano prima di ogni viaggio) e sempre perfettamente efficace, anche sotto la doccia. Il rasoio elettrico Philips OneBlade QP2724/10 è infatti impermeabile e può essere lavato sotto l’acqua corrente e utilizzato sia sulla pelle asciutta che su quella bagnata.

Ideale per chi…

Desidera un look sempre curato

Cerca praticità e versatilità

Vuole qualità a un prezzo accessibile

Fai un regalo utile e di sicuro gradimento: acquista il rasoio elettrico Philips OneBlade QP2724/10 su eBay utilizzando il codice PSPRGIU25 e pagandolo solamente 29,50€. Un vero affare per un accessorio indispensabile per la cura personale.