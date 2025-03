Tails 6.13: rilevamento WiFi migliorato e altre novità

È stata recentemente rilasciato Tails 6.13, la nuova versione della nota distribuzione Linux incentrata sulla protezione della privacy degli utenti. Con questo aggiornamento vengono apportati una serie di miglioramenti significativi, pensati per rendere l’esperienza d’uso più affidabile e accessibile, specie nella gestione dei messaggi di errore per la rete WiFi, insieme ad altre novità e cambiamenti.

Tails 6.13: i cambiamenti della nuova versione

Uno degli aggiornamenti più rilevanti di Tails 6.13 riguarda la gestione dei problemi legati all’hardware Wi-Fi: la nuova versione introduce una funzionalità che segnala con una finestra di dialogo specifica quando l’hardware Wi-Fi non viene rilevato, mostrando un messaggio esplicito: “Nessun hardware Wi-Fi rilevato”. Si tratta di un accorgimento particolarmente utile per diagnosticare più efficacemente eventuali incompatibilità e guidare gli utenti verso possibili soluzioni, rendendo la procedura più intuitiva.

Oltre a ciò, Tails 6.13 include aggiornamenti importanti per i componenti chiave legati alla sicurezza e alla navigazione anonima. Tor Browser, il browser di sistema, è stato aggiornato alla versione 14.0.7, garantendo agli utenti le più recenti patch di sicurezza e miglioramenti prestazionali. Anche il client Tor è stato portato alla versione 0.4.8.14, rafforzando ulteriormente la protezione contro eventuali vulnerabilità. Un’altra novità degna di nota è la correzione di errori legati alla partizione del disco, un problema che in precedenza poteva compromettere la creazione dello spazio di archiviazione persistente su una chiavetta USB con Tails, specialmente al primo avvio.

Inoltre, sono stati corretti i pulsanti “Configura” e “Mostra registro”, i quali non funzionavano precedentemente in maniera corretta durante l’installazione di software aggiuntivo.

Come di consueto, l’elenco completo delle modifiche di Tails 6.13 è disponibile nell’annuncio ufficiale di rilascio. La ricezione dell’aggiornamento è possibile in automatico per chi fa già uso della distribuzione Linux sul proprio computer. Tuttavia, qualora questo non si avvii, è consigliabile effettuare un aggiornamento manuale. Chi invece ha intenzione di eseguire un installazione da zero, può scaricare la nuova versione dal sito.