Tako è il chatbot IA di TikTok

Anche TikTok ha il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Si chiama Tako e permette agli utenti di fare domande su qualsiasi argomento usando il linguaggio naturale. Ovviamente può consigliare i video in modo simile all’algoritmo dei suggerimenti usato nelle sezione Per te. Attualmente viene testato solo nelle Filippine.

Tako è il chatbot di TikTok

Tako può consigliare i contenuti più rilevanti e i creatori da seguire in base ai video già visti e alle domande effettuate dall’utente. Il chatbot risponde con un elenco di risultati che include nome, autore, oggetto e link dei video. È accessibile toccando l’icona posizionata lungo il lato destro dello schermo (la prima in alto). L’azienda cinese ha confermato che i test sono stati avviati nelle Filippine. Tako non è disponibile per gli account dei minori.

1/ We're in the early stages of exploring chatbot tools with a limited test of Tako with select users in the Philippines. Tako is an AI-powered tool to help with search and discovery on TikTok. — TikTokComms (@TikTokComms) May 25, 2023

TikTok non utilizza una sua tecnologia, ma il modello IA viene sviluppato da un’azienda di terze parti (ignota). All’avvio viene mostrato un avviso che specifica la natura sperimentale del chatbot. Le risposte potrebbero essere sbagliate, quindi l’utente non deve chiedere informazioni mediche, legali o finanziarie. Inoltre non deve condividere dati personali perché le conversazioni sono utilizzate per migliorare l’esperienza d’uso (ma è possibile cancellare le chat).

Al momento non è possibile conoscere altri aspetti relativi alla privacy (ad esempio quali dati sono raccolti). Il garante italiano ha bloccato ChatGPT per alcuni giorni. Lo stesso trattamento potrebbe essere riservato a Tako, se arriverà in Italia.

Il CEO di TikTok, Shou Zi Chew, ha comunicato che i dati degli utenti europei verranno conservati in server posizionati in Norvegia e Irlanda. Quelli degli utenti statunitensi sono invece conservati nei server di Oracle (che ha avviato l’analisi del codice sorgente). Il Montana ha recentemente bloccato l’accesso al social network. L’azienda cinese ha presentato una denuncia per l’incostituzionalità del provvedimento.