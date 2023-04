TikTok: arrivano le foto profilo generate da IA

A più di un mese dall’introduzione del pulsante che resetta l’algoritmo di TikTok, permettendo così agli utenti di ripristinare il feed Per Te e trovare contenuti video più coerenti con i gusti del fruitore del servizio, la medesima piattaforma social si prepara a introdurre una funzionalità molto intrigante che porta l’intelligenza artificiale ancora più vicino agli utenti.

Non solo algoritmi di selezione dei filmati da proporre nel feed: TikTok da breve permetterà di generare avatar per il proprio profilo con l’IA, ma non mancano alcuni dubbi riguardanti la tutela della privacy degli utenti.

TikTok accoglie l’IA a braccia aperte

A scoprire la funzionalità e parlarne con The Verge è stato il rinomato Matt Navarra che, con uno dei suoi tipici Tweet, ha svelato in anteprima alcune delle capacità dell’IA firmata TikTok.

TikTok has a NEW generative AI avatar creator! 🤖🎨📷 View thread to see what it can do 👇 pic.twitter.com/TDBbwok6bt — Matt Navarra (@MattNavarra) April 25, 2023

Il funzionamento è semplice: lo strumento in questione chiede di inviare da tre a dieci foto e, dunque, di scegliere da due a cinque stili diversi per le eventuali foto create dall’IA. Una volta fatto, basta attendere qualche minuto prima che le foto vengano effettivamente generate. Nel momento in cui risultano pronte è possibile scaricarle, impostarne una come avatar o pubblicarne una nelle storie personali di TikTok.

Si parla quindi di un massimo di 30 foto generate in poco tempo, seguite dalla cancellazione automatica delle immagini caricate sul server per accedere alla feature e dalla eliminazione degli avatar generati da TikTok. Tutti i contenuti creati da zero dovranno essere conformi alle linee guida della community e verranno sottoposte all’eventuale moderazione da parte di TikTok.

Infine, l’IA potrà essere utilizzata esclusivamente una volta al giorno per non intasare i server, considerata la quantità di utenti che proverà il servizio.