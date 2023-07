I Talebani preferiscono Twitter a Threads

Elon Musk ha minacciato di denunciare Meta per aver rubato segreti commerciali. Nel frattempo, il suo social network ha subito un evidente calo di traffico. Il proprietario di Twitter può comunque contare sull’endorsement dei Talebani. Uno dei leader ha infatti dichiarato che Twitter è migliore di Threads.

I Talebani scelgono Twitter

Anas Haqqani, un leader dei Talebani, ha pubblicato un tweet per evidenziare due importanti vantaggi di Twitter sugli altri social network. innanzitutto, la piattaforma garantisce la libertà di parola. Questo era uno degli obiettivi di Musk fin dal giorno dell’acquisizione per evidenziare la differenza rispetto alla precedente gestione, accusata più volte di censurare contenuti sgraditi al Partito Democratico statunitense.

Twitter has two important advantages over other social media platforms.

The first privilege is the freedom of speech. The second privilege is the public nature & credibility of Twitter. Twitter doesn't have an intolerant policy like Meta. Other platforms cannot replace it. pic.twitter.com/oYQTI3hgfI — Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) July 10, 2023

Haqqani aggiunge inoltre che Twitter non ha una policy intollerante come Meta. Il riferimento è al tipo di moderazione applicato. Quando i Talebani sono tornati al potere in Afghanistan hanno iniziato ad usare i social media per diffondere la loro ideologia fondamentalista islamica. Facebook ha chiuso gli account, in quanto il gruppo è considerata un’organizzazione terroristica. Twitter non ha bloccato nessun talebano. Anzi alcuni di essi avevano anche ottenuto il badge blu.

Aram Shabanian, Open-Source Information Gathering (OSIG) Manager del News Line Institute, ha dichiarato che non si aspettava l’appoggio dei Talebani per Twitter. Zuckerberg potrebbe non piacere, ma almeno segue delle regole. Musk rappresenta invece un società senza legge orientata al profitto, quindi esattamente l’opposto dell’ideologia fondamentalista islamica.