Tamponi fai-da-te: disponibili online, ma servono davvero?

Code infinite davanti alle farmacie, elenco di contagiati in continuo aumento e tremenda sensibilità ad ogni sintomo. Gli italiani in quarantena sono nell'ordine dei 2-3 milioni ed altrettanti si chiedono quotidianamente se possa essere utile un tampone per un'autodiagnosi. Ma ne vale davvero la pena?

Tamponi per autodiagnosi: si trovano online

Partiamo dalle disponibilità: su Amazon un kit da 10 tamponi (test rapido antigene nasale) costa in questo momento 40 euro: erano 65 euro a fine 2021 e si è scesi ormai a livelli più che dimezzati rispetto ad un anno fa. Consegna gratuita e pressoché immediata per avere nel cassetto una soluzione comoda, acquistata online, con cui accedere ad un test a prezzi ben inferiori rispetto a quelli di un test in farmacia (dove lo si ottiene a prezzi nell'ordine dei 15-20 euro).

Ma non basta acquistare online per avere un comodo ed affidabile esito, tutt'altro. Il tampone è una procedura complessa e per la quale servono competenza e manualità, avendo piena coscienza di quali siano i punti della cavità nasale da scrutare per andare in cerca del virus. Non solo: con l'avvento della Omicron anche le pratiche legate al tampone sono mutate e oggi si ipotizza che possa essere addirittura più affidabile un'esplorazione della gola che non una del naso. Inoltre l'affidabilità stessa dei tamponi è generalmente più fallace ora che la Omicron ha cambiato le carte in tavola: i falsi negativi sarebbero in forte percentuale, il che rende il test ancor meno affidabile – pur se fondamentale per limitare la circolazione di un virus tanto contagioso.

A tutto ciò si aggiunga il fatto che non basta acquistare un tampone online per poter avere il Green Pass, ovviamente: serve un'entità che certifichi il test e dunque l'autodiagnosi può servire soltanto come ipotetica cautela personale, come modo per tenersi sotto controllo senza correre in farmacia al primo sintomo simile ad un semplice raffreddore. Inseguire il fai-da-te è una strada impervia insomma, poiché soltanto diagnosi, cura e inquadramento in un contesto di tutela collettiva può davvero contribuire ad uscire dall'attuale situazione.

L'acquisto online sia dunque azione consapevole di tutto ciò che comporta e sia soltanto un “extra” per situazioni in cui farmacie e medici non siano immediatamente reperibili. Se investimento anti-Covid deve essere, insomma, meglio orientarlo sulle FFP2 e sulla maggior cautela.