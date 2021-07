Tanta potenza da mettere in tasca: Mini PC Stick dual monitor

Se stai cercando un Mini PC ideale per la produttività, ma abbastanza piccolo da poterlo infilare in tasca, abbiamo quello che fa per te. Stiamo parlando del Mini PC Stick Awow equipaggiato con processore Intel ideale per le piccole attività quotidiane.

Mini PC Stick Awow J4105: caratteristiche tecniche

La CPU in questione è una Intel Celeron J4105 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,5GHz. A questa si affiancano 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per l’archiviazione, espandibili nonostante le dimensioni del PC. È presente, infatti, un pratico slot per memorie microSD che permette di aggiungere ulteriori 128GB all’archiviazione di massa. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese naturalmente. Tuttavia, considerando le dimensioni, le prestazioni grazie anche al sistema di raffreddamento sono davvero eccellenti. Il computer gestisce con grande fluidità il pacchetto Office, così come la navigazione in internet e i contenuti multimediali anche in streaming. Un’ottima idea come media center da portare in vacanza, per godere dell’intrattenimento di Netflix, Prime Video o Disney+ con uno strumento poco più grande di una pendrive.

Dove però stupisce il PC è senza dubbio sul piano della connettività. Innanzitutto, sono presenti due porte USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati da periferiche esterne come pendrive o HDD/SSD. A queste si aggiunge una terza porta USB 3.0, ma in questo caso Type-C per i dispositivi di ultima generazione. Per quanto riguarda l’uscita audio/video, un connettore HDMI 2.0 è integrato per connettere direttamente la chiavetta alla TV o al monitor. A questa però si aggiunge una porta Mini DisplayPort che permette di collegare addirittura un secondo monitor, sia in mirroring che in estensione per ampliare l’area di lavoro. Chiudono le connessioni wireless che prevedono Bluetooth 4.2 e Wi-Fi dual band. In sostanza, uno strumento estremamente versatile, ideale per l’ufficio, la casa, lo studio o l’intrattenimento.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, i più veloci potranno acquistare il Mini PC Stick a soli 159,99 euro su Amazon con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino.