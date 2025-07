Tante nuove frequenze e grandi aggiornamenti sul digitale terrestre

Il tuo televisore si è arricchito di tantissime nuove frequenze e grandi aggiornamenti. Protagonista il digitale terrestre che, da diverso tempo, è in costante divenire per adeguarsi al prossimo switch off al DVB-T2 e per rimanere al passo con i tempi con le nuove tendenze di intrattenimento.

Digitale Terrestre: le nuove frequenze disponibili adesso

Ottieni le ultime frequenze del digitale terrestre disponibili adesso. Effettua una ricerca automatica dei canali. Nel caso ci fossero uno o più canali difficili da sintonizzare con il procedimento automatico, prova con la ricerca manuale dei canali proprio attraverso i nuovi multiplex aggiornati che trovi qui sotto.