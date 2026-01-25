Tantissimi prodotti motorola in offerta pazzesca su Amazon in queste ore

Su Amazon un’altra occasione imperdibile è disponibile per pochissime ore. Tantissimi prodotti motorola sono in offerta pazzesca! Smartphone e accessori a prezzi imperdibili. Fai l’affare del giorno prima che anche gli ultimissimi pezzi finiscano in sold out.
MOTO G86 5G 8/256 SPELLBOUND a soli 171,90 euro!
Motorola moto g05 (4/128GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio a soli 79,99 euro!
Motorola moto g05 (4/128GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, Display 6.67″ HD+ 90Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Helio G81, Android 15), Forest Green
Motorola edge 60 con Moto AI 8/256GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP a soli 212 euro!
Motorola edge 60 con Moto AI 8/256GB, Fotocamera 50+50+10MP, selfie 50MP, Display 6.67″ pOLED 120Hz, MediaTek Dimensity 24M, batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15, PANTONE Gibraltar Sea
Motorola edge 70 con Moto AI (12/512GB, Tripla fotocamera da 50MP + flicker sensor, selfie 50MP, ultra sottile 5.99mm a soli 580 euro!
Motorola edge 70 con Moto AI (12/512GB, Tripla fotocamera da 50MP + flicker sensor, selfie 50MP, ultra sottile 5.99mm, 4800mAh Silicon-Carbon, Display 6.67″ Super HD 120Hz, PANTONE Gadget Grey
Motorola Edge 60 Fusion 5G 8GB 256GB, Display 6,67” a soli 195,99 euro!
Motorola Edge 60 Fusion 5G 8GB 256GB, Display 6,67” pOLED 120Hz HDR10+ 4500 nit, 50MP OIS (Sony LYTIA), 5200mAh TurboPower 68W, IP68/IP69, Android 15
MOTOROLA Moto Tag, tracker Bluetooth + UWB a soli 43,16 euro!
MOTOROLA Moto Tag, tracker Bluetooth + UWB, protezione IP67, Google Trova il mio dispositivo, durata della batteria fino a un anno, batteria sostituibile, Jade Green
Motorola edge 50 neo 12/512GB, Fotocamera Sony LYTIA a soli 228,50 euro!
Motorola edge 50 neo 12/512GB, Fotocamera Sony LYTIA™ 700C 50+13+10MP selfie 32MP, PANTONE Grisaille
Motorola Razr 60 con Moto AI 8/256 GB, 50MP OIS + 13MP a soli 471,21 euro!
Motorola Razr 60 con Moto AI 8/256 GB, 50MP OIS + 13MP, selfie 32MP, display esterno 3.63″, interno 6.9″ pOLED, 120Hz, MediaTek Dimensity, 256GB, PANTONE Gibraltar Sea