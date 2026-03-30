Tap to Share su Android: file condivisi avvicinando due smartphone

Basta avvicinare due smartphone Android, con i dorsi a un soffio di distanza, per avviare il trasferimento dei file. Niente liste di dispositivi da scorrere, niente accoppiamento Bluetooth, niente codici QR. Un gesto e via. Si chiama “Tap to Share” ed è la nuova funzione che Google sta preparando per Quick Share su Android 17. Qualcuno ricorderà Android Beam, la funzione NFC che faceva esattamente la stessa cosa e che Google aveva rimosso anni fa.

Android aggiunge il “Tap to Share”: si avvicinano i telefoni e i file passano, ecco come funziona

Il contatto iniziale avviene via NFC, il chip che si usa per i pagamenti contactless, ma il trasferimento vero dei dati passa per Wi-Fi Direct, che offre velocità enormemente superiori al Bluetooth. Si avvicinano i telefoni, un’animazione conferma il collegamento, e i dati passano.

L’approccio è lo stesso di NameDrop di Apple, introdotto con iOS 17 per scambiare contatti semplicemente avvicinando due iPhone. Ma su Android la funzione fa un passo in più, include anche il trasferimento di file.

Non solo Samsung

Le prime tracce della funzione sono emerse nei build di sviluppo di One UI 9 di Samsung, ma riferimenti a un servizio chiamato “Gesture Exchange” o “TaptoShare” sono stati trovati direttamente nei servizi Google Play e nelle pre-release di Android 17. Questo suggerisce che Google potrebbe integrare la funzione a livello di sistema operativo e renderla disponibile su tutti gli smartphone Android compatibili con i servizi Google, non solo sui Samsung.

Se confermato, uno Xiaomi potrà scambiare file con un Pixel, e un Samsung potrà fare lo stesso con un Motorola. L’interoperabilità tra marche diverse è il valore aggiunto rispetto a soluzioni proprietarie.

Quick Share permette già di inviare file tra dispositivi Android (e anche verso iPhone tramite soluzioni ibride). Tap to Share elimina i passaggi intermedi, l’operazione è istantanea. Google e Samsung non hanno comunicato una data di rilascio ufficiale. La presenza nel codice sorgente suggerisce un arrivo con le prossime versioni del sistema operativo.