Tapis roulant pieghevole con BT a -100€: è Treadmill Pro

Approfitta dello sconto di 100 euro sul tapis roulant pieghevole: quella su Mobvoi Home Treadmill Pro è l’offerta giusta per rimettersi in forma in vista dell’estate e per mantenersi in allenamento. Il suo design lo rende adatto anche a chi ha poco spazio in casa, lo si può richiudere e infilare sotto un mobile quando non in uso.

Lo sconto di Amazon sul tapis roulant pieghevole Mobvoi Home Treadmill Pro

I punti di forza sono davvero tanti: dalla connettività Bluetooth integrata alla possibilità di scegliere tra due modalità di funzionamento (corsa fino a 12 Km/h e camminata fino a 4 Km/h). Il tappeto è mosso da un motore silenzioso e ottimizzato per il risparmio energetico. Ci sono poi una chiave di sicurezza che lo ferma istantaneamente in caso di anomalia, l’altoparlante senza fili per ascoltare la musica durante l’attività fisica e la possibilità di monitorare parametri come l’andatura, le calorie bruciate, la distanza percorsa e la frequenza cardiaca. Inoltre, si collega wireless con lo smartwatch per scambiare i dati. Per tutti gli altri dettagli e per immagini aggiuntive, dai un’occhiata alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di 259 euro, grazie allo sconto di 100 euro rispetto al listino (applicato in automatico, non servono coupon), il tapis roulant pieghevole Treadmill Pro della linea Mobvoi Home è un ottimo affare.

La confezione include il cavo di alimentazione, la chiave di sicurezza, il kit di attrezzi e il manuale d’uso. È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita (da programmare nella fascia oraria desiderata) entro pochi giorni per chi effettua l’ordine in questo momento.