Tapis roulant, sconti di cui approfittare DI CORSA

Chissenefrega del tapis-roulant, vero? Del resto è estate, fa caldo, si parte per le vacanze e per la prova costume ormai è tardi. Tuttavia c'è qualcosa che dovrebbe farti pensare al tapis-roulant proprio oggi. Tra appena un mese, infatti, saremo alle porte di settembre, le serate saranno più brevi e penseremo tutti a come organizzarci per l'autunno. Ma a quel punto le offerte lampo di oggi non si troveranno più ed acquistare un bel tapis-roulant per tenersi in forma durante i mesi freddi sarà qualcosa di ben più complesso.

Tapis roulant, da prendere di corsa

Insomma: approfittarne oggi significa portarselo in letargo con uno sconto del 25% (vedi il modello YM TAP140) e risparmio nell'ordine dei 150 euro.

Un tapis-roulant di questo tipo ti consente un ritmo di corsa fino a 14 km/h, 16 programmi di allenamento, sensori per le pulsazioni ed avanzati metodi con cui esercitarti. Inoltre è possibile la proiezione su tablet e tv che, sfruttando apposite app, rendono “visibili” i risultati conseguiti e stimolano ulteriormente la tua abnegazione.

L'offerta non è tra un mese, non è tra due mesi, ma è oggi. Un'offerta anti-ciclo in stile “fuoritutto”, classica delle vetrine Amazon, che ti permette di salire in pedana oggi per iniziare la tua corsa quando le giornate si accorceranno, le serate diventeranno fresche e correre in casa sarà più facile e piacevole. Il tapis-roulant TAP140 è pieghevole e puoi riporlo occupando uno spazio minimo.

Il prezzo di oggi è sceso addirittura sotto il livello dello scorso Prime Day. Un bello “scatto”, insomma, con il quale già puoi mettere l'autunno sulla strada giusta.