 Tapo C220 rende la tua casa sicura a 360°, funzioni smart a metà prezzo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Tapo C220 rende la tua casa sicura a 360°, funzioni smart a metà prezzo

La tua sicurezza non è mai stata così economica, con Tapo C220 hai un sistema completo Per una manciata di euro.
Tapo C220 rende la tua casa sicura a 360°, funzioni smart a metà prezzo
Tecnologia
La tua sicurezza non è mai stata così economica, con Tapo C220 hai un sistema completo Per una manciata di euro.

Se vuoi stare tranquillo e avere un occhio vigile in casa anche quando sei lontano chilometri, scegli un sistema di sicurezza. Non occorre acquistare un prodotto costoso perché Tapo C220 fa tutto quello di cui hai bisogno a prezzo irrisorio. Approfitta dello sconto legato al Black Friday per risparmiare il 51%. Portalo a casa a soli 24,49 euro invece che a 49,99 euro su Amazon.

Compralo su Amazon

La Tapo C220 è una telecamera da interno con funzioni avanzate. Si installa nel giro di alcuni minuti collegandola semplicemente alla corrente e scaricando l’applicazione sul tuo smartphone. Dotata di Wi-Fi, rimane sempre collegata e poi gestirla sia da vicino che da lontano. Il sistema, poi, è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Home così da connetterlo ai tuoi assistenti vocali qualora tu li abbia.

BlackFriday
Tapo C220 Telecamera Wi-Fi Interno 2K 4MP QHD, Videocamera Sorveglianza, 360º Horizontal, Panoramica e iInclinazione, Visione Notturna, MicroSD fino a 512GB, Alexa, Google Assistant

Tapo C220 Telecamera Wi-Fi Interno 2K 4MP QHD, Videocamera Sorveglianza, 360º Horizontal, Panoramica e iInclinazione, Visione Notturna, MicroSD fino a 512GB, Alexa, Google Assistant

BlackFriday

24,4949,99€-51%

Vedi l’offerta

Con un obiettivo che riprende l’intera zona in qualità 2k non c’è modo che un singolo dettaglio passi inosservato. Non solo, sei tutelato anche quando chiudi le serrande o scende la notte perché la telecamera è dotata di visione notturna che monitora 24 ore su 24 ciò che accade all’interno del tuo appartamento. Se già ti sembra fantastica sappi che ha altre tre risorse dalla sua parte ossia:

  • La rotazione a 360 gradi su piano orizzontale che controlla anche più ambienti;
  • Il rilevamento di movimento intelligente che ti avvisa se qualcosa di anomalo di verifica;
  • La comunicazione bidirezionale per ascoltare e parlare indipendentemente da ovunque tu sia.

Non pecca neanche di uno slot in cui puoi inserire una microSD fino a 512 GB così da salvare i filmati.

Comprala subito a 24,49 euro su Amazon. La Tapo C220 è la telecamera wifi da interno di cui non privarti soprattutto ora che scontata del 51%,.

{title}

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Super Fibra WINDTRE: la nuova offerta completa con Wi-Fi 7 e Amazon Prime

Super Fibra WINDTRE: la nuova offerta completa con Wi-Fi 7 e Amazon Prime
SVUOTATUTTO Echo Show 8: svenduto per il Black Friday Amazon

SVUOTATUTTO Echo Show 8: svenduto per il Black Friday Amazon
Kindle Scribe è eReader ma anche taccuino: con penna Premium inclusa (-25%)

Kindle Scribe è eReader ma anche taccuino: con penna Premium inclusa (-25%)
Oral-B iO 2? Manda in pensione il dentista con il 65% di sconto ASSURDO

Oral-B iO 2? Manda in pensione il dentista con il 65% di sconto ASSURDO
Super Fibra WINDTRE: la nuova offerta completa con Wi-Fi 7 e Amazon Prime

Super Fibra WINDTRE: la nuova offerta completa con Wi-Fi 7 e Amazon Prime
SVUOTATUTTO Echo Show 8: svenduto per il Black Friday Amazon

SVUOTATUTTO Echo Show 8: svenduto per il Black Friday Amazon
Kindle Scribe è eReader ma anche taccuino: con penna Premium inclusa (-25%)

Kindle Scribe è eReader ma anche taccuino: con penna Premium inclusa (-25%)
Oral-B iO 2? Manda in pensione il dentista con il 65% di sconto ASSURDO

Oral-B iO 2? Manda in pensione il dentista con il 65% di sconto ASSURDO
Paola Carioti
Pubblicato il
21 nov 2025
Link copiato negli appunti