Tapo C220 rende la tua casa sicura a 360°, funzioni smart a metà prezzo

Se vuoi stare tranquillo e avere un occhio vigile in casa anche quando sei lontano chilometri, scegli un sistema di sicurezza. Non occorre acquistare un prodotto costoso perché Tapo C220 fa tutto quello di cui hai bisogno a prezzo irrisorio. Approfitta dello sconto legato al Black Friday per risparmiare il 51%. Portalo a casa a soli 24,49 euro invece che a 49,99 euro su Amazon.

La Tapo C220 è una telecamera da interno con funzioni avanzate. Si installa nel giro di alcuni minuti collegandola semplicemente alla corrente e scaricando l’applicazione sul tuo smartphone. Dotata di Wi-Fi, rimane sempre collegata e poi gestirla sia da vicino che da lontano. Il sistema, poi, è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Home così da connetterlo ai tuoi assistenti vocali qualora tu li abbia.

Con un obiettivo che riprende l’intera zona in qualità 2k non c’è modo che un singolo dettaglio passi inosservato. Non solo, sei tutelato anche quando chiudi le serrande o scende la notte perché la telecamera è dotata di visione notturna che monitora 24 ore su 24 ciò che accade all’interno del tuo appartamento. Se già ti sembra fantastica sappi che ha altre tre risorse dalla sua parte ossia:

La rotazione a 360 gradi su piano orizzontale che controlla anche più ambienti;

su piano orizzontale che controlla anche più ambienti; Il rilevamento di movimento intelligente che ti avvisa se qualcosa di anomalo di verifica;

intelligente che ti avvisa se qualcosa di anomalo di verifica; La comunicazione bidirezionale per ascoltare e parlare indipendentemente da ovunque tu sia.

Non pecca neanche di uno slot in cui puoi inserire una microSD fino a 512 GB così da salvare i filmati.

Comprala subito a 24,49 euro su Amazon. La Tapo C220 è la telecamera wifi da interno di cui non privarti soprattutto ora che scontata del 51%,.