 Tapo C225 è la soluzione per una casa sempre al sicuro: giorno e notte (-20%)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Tapo C225 è la soluzione per una casa sempre al sicuro: giorno e notte (-20%)

La Tapo C225 è la telecamera di ultima generazione che rende la tua casa sicura sia di giorno che di notte, funzioni senza limiti.
Tapo C225 è la soluzione per una casa sempre al sicuro: giorno e notte (-20%)
Tecnologia
La Tapo C225 è la telecamera di ultima generazione che rende la tua casa sicura sia di giorno che di notte, funzioni senza limiti.

La casa diventa iper sicura con un solo acquisto, studiato e perfetto per le tue esigenze. Passa ore in tranquillità quando non ti trovi nel tuo appartamento sapendo di poter fare affidamento su Tapo C225 ossia la telecamera Wi-Fi da interno che non lascia nessun dettaglio al caso. Una spesa minima per la tua sicurezza, ora anche più conveniente grazie allo sconto del 20% in corso su Amazon. Falla tua con soli 39,90 euro anziché 49,99 euro.

Comprala su Amazon

La Tapo C225 è una telecamera Wi-Fi di ultima generazione. Puoi posizionarla in modo strategico per riprendere anche più ambienti non solo colpo perché è dotata di rotazione a 360 gradi sul piano orizzontale che non lascia alcun punto cieco. Non richiede alcun specialista, per installarla, infatti, devi solamente collegarla alla corrente ed entra subito in funzione. La sua gestione, poi, è ancora più semplice perché puoi scaricare l’applicazione sul tuo smartphone oppure utilizzare i comandi vocali visto che il sistema è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Home.

Tapo C225 Telecamera WiFi Interno di Sicurezza Domestica Pan/Tilt AI, 2K QHD, Sorveglianza, Visione Notturna, Rilevamento del Movimento, Sensore di Luce Stellare, Compatibile con Alexa

Tapo C225 Telecamera WiFi Interno di Sicurezza Domestica Pan/Tilt AI, 2K QHD, Sorveglianza, Visione Notturna, Rilevamento del Movimento, Sensore di Luce Stellare, Compatibile con Alexa

39,90 49,99€ -20%
Vedi l'offerta

Detto ciò, la telecamera ha un obiettivo che riprende tutta la zona in qualità 2k. Quando scende la notte, la visione notturna entra subito un tuo soccorso così in qualunque momento della giornata puoi star certo di non correre alcun rischio. Naturalmente non mancano funzioni accessorie come il rilevamento del movimento, l’audio bidirezionale e il sensore di luce stellare che entra in soccorso nel momento in cui la luminosità è scarsa. Se in qualunque momento viene rilevata un’autonomia, la telecamera ti avvisa istantaneamente attraverso una notifica Push sul tuo smartphone e, inoltre, può far partire un allarme sia sonoro che luminoso per spaventare gli intrusi.

Come vedi, non c’è nulla di più semplice ma funzionale per tenere la tua casa al sicuro. Porta subito a casa la tua telecamera Tapo C225 a soli 39,90 euro con lo sconto del 20% su Amazon.

Tapo C225 Telecamera WiFi Interno di Sicurezza Domestica Pan/Tilt AI, 2K QHD, Sorveglianza, Visione Notturna, Rilevamento del Movimento, Sensore di Luce Stellare, Compatibile con Alexa

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Octopus Fissa 12M: prezzi bloccati e energia rinnovabile prodotta in Italia

Octopus Fissa 12M: prezzi bloccati e energia rinnovabile prodotta in Italia
Il mouse vertirale è d'obbligo se stai tante ore al computer: il motivo (19€)

Il mouse vertirale è d'obbligo se stai tante ore al computer: il motivo (19€)
Realme GT 7T 5G? Come un top di gamma mascherato da un prezzo REGALO

Realme GT 7T 5G? Come un top di gamma mascherato da un prezzo REGALO
Amazon Fire TV Serie Omni Mini-LED da 65

Amazon Fire TV Serie Omni Mini-LED da 65" porta la bellezza in casa
Octopus Fissa 12M: prezzi bloccati e energia rinnovabile prodotta in Italia

Octopus Fissa 12M: prezzi bloccati e energia rinnovabile prodotta in Italia
Il mouse vertirale è d'obbligo se stai tante ore al computer: il motivo (19€)

Il mouse vertirale è d'obbligo se stai tante ore al computer: il motivo (19€)
Realme GT 7T 5G? Come un top di gamma mascherato da un prezzo REGALO

Realme GT 7T 5G? Come un top di gamma mascherato da un prezzo REGALO
Amazon Fire TV Serie Omni Mini-LED da 65

Amazon Fire TV Serie Omni Mini-LED da 65" porta la bellezza in casa
Paola Carioti
Pubblicato il
10 ott 2025
Link copiato negli appunti