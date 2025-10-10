Tapo C225 è la soluzione per una casa sempre al sicuro: giorno e notte (-20%)

La casa diventa iper sicura con un solo acquisto, studiato e perfetto per le tue esigenze. Passa ore in tranquillità quando non ti trovi nel tuo appartamento sapendo di poter fare affidamento su Tapo C225 ossia la telecamera Wi-Fi da interno che non lascia nessun dettaglio al caso. Una spesa minima per la tua sicurezza, ora anche più conveniente grazie allo sconto del 20% in corso su Amazon. Falla tua con soli 39,90 euro anziché 49,99 euro.

La Tapo C225 è una telecamera Wi-Fi di ultima generazione. Puoi posizionarla in modo strategico per riprendere anche più ambienti non solo colpo perché è dotata di rotazione a 360 gradi sul piano orizzontale che non lascia alcun punto cieco. Non richiede alcun specialista, per installarla, infatti, devi solamente collegarla alla corrente ed entra subito in funzione. La sua gestione, poi, è ancora più semplice perché puoi scaricare l’applicazione sul tuo smartphone oppure utilizzare i comandi vocali visto che il sistema è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Home.

Detto ciò, la telecamera ha un obiettivo che riprende tutta la zona in qualità 2k. Quando scende la notte, la visione notturna entra subito un tuo soccorso così in qualunque momento della giornata puoi star certo di non correre alcun rischio. Naturalmente non mancano funzioni accessorie come il rilevamento del movimento, l’audio bidirezionale e il sensore di luce stellare che entra in soccorso nel momento in cui la luminosità è scarsa. Se in qualunque momento viene rilevata un’autonomia, la telecamera ti avvisa istantaneamente attraverso una notifica Push sul tuo smartphone e, inoltre, può far partire un allarme sia sonoro che luminoso per spaventare gli intrusi.

Come vedi, non c’è nulla di più semplice ma funzionale per tenere la tua casa al sicuro. Porta subito a casa la tua telecamera Tapo C225 a soli 39,90 euro con lo sconto del 20% su Amazon.