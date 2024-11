TAPO C500, basta solo lei per tenere casa sicura: telecamera FHD esterno

Puoi tenere la tua casa sotto controllo con una strepitosa telecamera da esterno che non lascia niente al caso. La TAPO C500 è un piccolo gioiellino facilissimo da montare, con tecnologia avanzata al suo interno per poter stare tranquilli anche quando si è lontani chilometri. Puoi acquistarla a soli 31,99€ su Amazon con uno sconto del 47% sul prezzo di listino, il risparmio è notevole quindi non sprecare questa occasione.

TAPO C500, la telecamera wi-fi da esterno dalle prestazioni eccellenti

Scegli la posizione adatta per montare questa telecamera da esterno e tenere sotto controllo la tua abitazione in modo eccellente. Basta solo lei per coprire tutta la zona esterna perché ha un sistema di rotazione a 360 gradi che evita angolo ciechi e ti offre una visione completa.

Puoi gestirla tranquillamente tramite applicazione sul tuo smartphone Ma se hai un sistema Amazon Alexa o Google Assistant in casa, conta che è completamente compatibile.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo prodotto, l’obiettivo montato a una risoluzione full HD per riprendere ogni scena senza trascurare un dettaglio. Trovi la visione notturna a colori che torna sempre utile per le ore poco illuminate o buie ma anche impostazioni aggiuntive come il rilevamento di movimento Smart con intelligenza artificiale, l’audio bidirezionale e la possibilità di attivare un allarme personalizzato per allontanare i malintenzionati.

Totalmente impermeabile, durerà per tutta la tua vita.

A soli 31,99€ su Amazon, la TAPO C500 e la telecamera Wi-Fi da esterno di cui non fare a meno. Approfitta dello sconto del 47% su Amazon e completa l’acquisto con un solo Click.

Delle spedizioni Non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con Prime.