Monitor Gaming 27 pollici 180Hz e qualità 2K: a soli 138€ è affare

Non perdere l’occasione di mettere sulla scrivania un monitor pensato appositamente per il gaming e con una qualità eccellente. Non le solite marche ma bensì Arzopa con il suo dispositivo che ti farà entrare nel vivo dei tuoi titoli preferiti a prezzo sconvolgente. Il monitor da 27 pollici vanta una risoluzione 2k e tante altre caratteristiche da lasciarti a bocca aperta. Aspetta di sapere che è disponibile con doppio sconto su Amazon per concludere l’affare. Collegati ora in pagina e spunta il coupon da €60 per completare l’acquisto con soli 138€.

Monitor gaming 27 pollici: tutti i vantaggi nel modello firmato Arzopa

Arzopa è un marchio che solitamente non vedi nei negozi di elettronica ma non per questo non vale la pena prenderlo in considerazione. Il monitor gaming 27 pollici che ti sto presentando, ne è il chiaro esempio con una serie di caratteristiche che lo rendono un prodotto degno di stare sulla tua scrivania. Design moderno con spessore millimetrico, bordi che scompaiono la vista e una serie di tecnologie accessorie di cui non fare a meno nelle tue sessioni di gioco.

Il pannello da 27 pollici è un LED IPS con una risoluzione 2k ossia 2.560x1440p. Solo con questa prima caratteristica puoi capire che la qualità è di casa ma sappiamo benissimo che quando si parla di giochi, ci sono altre due importanti caratteristiche da non sottovalutare ossia il tempo di risposta e il refresh rate. Per quanto riguarda il primo siamo su 1ms mentre il secondo ammonta a ben 180Hz. Ma i vantaggi non sono finiti qui dal momento che hai anche una gamma cromatica estesa al 115% e una serie di porte HDMI 2.0 e Display port 1.4 per portare anche la connettività ai massimi livelli.

Per appena 138,53€ su Amazon, il monitor gaming da 27 pollici di Arzopa è quello giusto da acquistare. Approfitta dello sconto e del coupon per portarlo a casa a questo prezzo speciale.