Tapo C520WS costa meno di 60€ ma rende la casa iper sicura (-33%)

La sicurezza della tua casa non ha un costo ma quando puoi spendere così poco, certo fai un affare. Tutto merito della telecamera Wi-Fi da esterno Tapo C520WS ossia un dispositivo firmato TP-link che non lascia niente al caso. Impossibile non apprezzare tutto ciò di cui è capace, quindi approfittane ora che è in promozione con uno sconto del 33% e acquistala subito su Amazon. La porti a casa con soli 59,99 euro risparmiando esattamente 30 euro sul prezzo di listino.

Tapo C520WS e la telecamera wifi da esterno a cui non rinunciare

Una delle caratteristiche chiave della telecamera Wi-Fi di TP-Link è che puoi installarla senza dover chiamare uno specialista. Infatti ci vogliono pochissimi minuti per metterla in funzione anche perché è dotata di un sistema semplice e istruzioni ben dettagliate che rendono qualunque operazione una passeggiata. Realizzata appositamente per poter stare all’esterno, non devi preoccuparti neanche di posizionarla laddove rimane coperta in caso di pioggia dal momento che il sistema è completamente impermeabile.

Con un obiettivo che riprende ogni movimento in qualità 2k QHD, i dettagli sono all’ordine del giorno. Con questo non voglio dire che durante la sera o la notte rimani scoperto visto che la telecamera è dotata altresì di visione notturna a colori che rende ogni ripresa vivida e dettagliata come se stesse spendendo il sole più forte. Con rilevamento del movimento amplificato dall’intelligenza artificiale, audio a due vie e rotazione a 360 gradi sull’asse orizzontale, non temere neanche una sorpresa. Inoltre, se si avvicina a qualcuno di non gradito, scatta in automatico l’allarme che sia sonoro che luminoso.

Con appena 59,99 euro su Amazon, acquista al volo la tua telecamera Wi-Fi da esterno Tapo C520WS e ottieni una sicurezza senza precedenti.